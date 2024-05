StrettoWeb

Dopo il soggiorno a Catania, Sfera Ebbasta (in trasferta siciliana per girare dei contenuti) ha fatto sosta anche a Messina, città che lo ospiterà il 6 luglio per l’atteso live allo Stadio Franco Scoglio, tappa del suo “Tour 2024”.

Dopo aver fatto visita, nella sede della Messina Social City, ai giovani dei centri socio-educativi, Sfera si è fermato in centro per un momento di relax a Piazza Duomo.

