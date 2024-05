Serie D, risultati playoff e playout: stravince il Siracusa, il Locri batte il San Luca

StrettoWeb

Non solo Vibonese-Fenice Amaranto. Quest’oggi si sono giocate anche altre due partite di Serie D, l’altra dei playoff e lo spareggio playout. Fa notizia, ovviamente, il colpo della squadra dello Stretto al “Luigi Razza”: 0-1 firmato Barillà che regala alla sua compagine la finale, che si giocherà contro il Siracusa. Gli aretusei, infatti, a differenza dei rossoblu di Caffo hanno rispettato il pronostico, battendo agilmente l’Acireale. 3-0 facile facile, maturato però nella ripresa: reti di Maggio, Alma e Forchignone. Ora sarà finale Siracusa-Fenice, domenica prossima.

Altro colpaccio anche in zona playout: il Locri vince il derby reggino contro il San Luca per 0-2. Il rigore di Larosa ha indirizzato il match prima dell’intervallo, il raddoppio è poi arrivato al 97′, sancendo la salvezza del Locri e il tragico epilogo del San Luca. Qualche ora prima del match, un po’ di paura, per via di una sospetta intossicazione alimentare a 7 giocatori del San Luca, trasferiti all’ospedale di Locri. Poi la gara si è giocata regolarmente.

