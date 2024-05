Serie D, the end! I risultati di oggi, la classifica finale e tutti i verdetti: ora gli spareggi

StrettoWeb

Anche il campionato di Serie D girone I cala il sipario. Decretata già da settimane la promozione del Trapani, ora partiranno gli spareggi: le due semifinali playoff e il derby reggino San Luca-Locri per non retrocedere. A proposito di playoff, a spuntarla alla fine è l’Acireale, che sbanca il campo della Sancataldese e beffa Sant’Agata e Real Casalnuovo, sconfitte da Trapani (in Sicilia) e Siracusa (in Campania, con uno spettacolare 3-4. Il resto era tutto già deciso. Di seguito i risultati odierni, la classifica finale, i verdetti e il tabellone spareggi.

Risultati Serie D girone I, 38ª giornata

Akragas-Portici 1-0

Canicattì-San Luca 4-2

Castrovillari-Gioiese 0-0

Real Casalnuovo-Siracusa 3-4

Sancataldese-Acireale 0-1

Trapani-Sant’Agata 4-2

Vibonese-Licata 4-2

Igea Virtus-Fenice Amaranto 1-1 (in corso)

Classifica Serie D girone I

Trapani 94 Siracusa 81 Vibonese 72 La Fenice Amaranto 64 Acireale 54 Sant’Agata 52 Real Casalnuovo 51 Ragusa 50 Canicattì 48 Igea Virtus 44 Licata 43 Akragas 42 Sancataldese 37 Portici 32 San Luca 29 (-1) Locri 28 Castrovillari 18 (-1) Gioiese 9 Lamezia Terme 0

I verdetti

Promossa in Serie C

Trapani

Ai playoff

Siracusa

Vibonese

La Fenice Amaranto

Acireale

Ai playout

San Luca

Locri

Retrocesse in Eccellenza

Castrovillari

Gioiese

Playoff: date e tabellone

Semifinali:

12 maggio: Siracusa-Acireale

12 maggio: Vibonese-La Fenice Amaranto

Finale:

19 maggio: vincitrici delle semifinali

Playout: date e tabellone

12 maggio: San Luca-Locri (gara unica)

Regolamento spareggi

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità, accederà alla fase successiva la società meglio classificata al termine del campionato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.