Segato: storica doppietta Under 17 Elite e Under 15 Campioni Regionali

StrettoWeb

Dopo il successo della squadra Under 17 Elite, massimo campionato Regionale che vede impegnate le migliori società della Calabria anche l’ Under 15 della società Segato conquista il titolo Regionale. La società del presidente Agostino Cassalia, rappresenterà la Calabria nelle fasi nazionali che prevedono un triangolare con Basilicata e Sicilia, dal quale uscirà la società che disputerà le finali scudetto.

La squadra Under 17 Elite guidata dal mister Angelo Giordano ha battuto in finale il Morrone per 3 a 2, l’Under 15 regionale ha battuto il Corigliano 3 a 0.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.