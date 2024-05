Scerbatura e spazzamento, la viabilità a Messina

StrettoWeb

Da lunedì 13 sino a venerdì 17 maggio, nella fascia oraria 6-17, saranno effettuati interventi di scerbatura e spazzamento in alcuni tratti di via Consolare Pompea a Messina. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in vari tratti di strada

Da lunedì 13 sino a venerdì 24 maggio, dalle ore 6 alle 18, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, nei tratti di strada in corrispondenza delle seguenti intersezioni: incrocio via Trieste – via Natoli (lato valle); incrocio via Trieste – via Ugo Bassi (lato monte); incrocio via Trieste – via Giordano Bruno (lato monte); incrocio via Geraci – via dei Mille (lato monte); incrocio via Geraci – via dei Mille (lato valle); incrocio via Geraci – via Risorgimento (lato monte); incrocio via Geraci – via Centonze (lato valle); incrocio via Geraci – via Ghibellina (lato monte); incrocio via Santa Cecilia – via Natoli (lato valle); incrocio via Santa Cecilia – via Giordano Bruno (lato monte).

Lavori di segnaletica stradale orizzontale: i provvedimenti viabili

Previsti provvedimenti viabili per consentire lavori di segnaletica stradale orizzontale in via Catania, nel tratto compreso tra viale Europa e via Bonsignore, da lunedì 13 sino a venerdì 17 maggio, dalle ore 7.30 alle 19. Istituiti pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti: lunedì 13 e martedì 14, dalle 7.30 alle 19, lato ovest di via Catania, nel tratto compreso tra viale Europa e via San Cosimo; da mercoledì 15 a venerdì 17 maggio, dalle 7.30 alle 19, entrambi i lati di via Catania, nel tratto compreso tra le vie San Cosimo e Freri, e sul lato ovest di via Catania, nel tratto tra le vie Freri e Bonsignore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.