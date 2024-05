Santa Caterina e i bombardamenti del 1943: presentata la stele delle vittime

StrettoWeb

Alla presenza di numerose testate giornalistiche e di tanti spettatori, nell’Auditorium di Santa Caterina si è tenuta una conferenza stampa che ha avuto, come tema, la presentazione della stele, opera realizzata e donata dall’artista Paolo Raffa, per omaggiare le vittime dei bombardamenti del quartiere di Santa Caterina del maggio 1943. Ed è stato proprio l’autore dell’opera, tra l’altro il moderatore, che ha illustrato le varie immagini dei pannelli e il loro significato. Nell’opera si scorgono elementi di morte, di paura, ma anche di fede, di pace e di speranza: elementi che si mischiano impreziosendo il tutto. Il lavoro è stato tanto e faticoso, ma il bravissimo artista ha voluto che i nomi delle vittime rimanessero scolpiti non solo nei nostri cuori, ma anche sulla pietra, per poterli consegnare ai posteri.

Gli ospiti: Giuseppe Cantarella, docente, studioso e divulgatore di storia reggina; Natino Aloi, scrittore, studioso e conoscitore delle tradizioni del quartiere e Angela Crea, poetessa. Loro hanno offerto preziosi contributi alla conferenza. Lo studioso Cantarella ha evidenziato i tragici momenti bellici che investirono la nostra città, provocando infiniti lutti in varie zone, soprattutto nel nostro quartiere. E’ stata, poi, la volta della poetessa Angela Crea che, con tanto garbo, ha recitato una commovente poesia di Nicola Giunta, “Bumbardamentu”. Il professore Natino Aloi ha affermato che l’Associazione, con ciò che sta facendo, contribuisce a restituire al quartiere la propria identità storica e che questo è anche un invito alla pace .

Infine la Corale Polifonica “MATER DEI” di Reggio Calabria con la pianista Emanuela Marcianò e la direzione di Caterina Zaffiro ha omaggiato i presenti con della bella musica, creando un’atmosfera magica e nello stesso tempo ricca di emozioni. Ora appuntamento a giorno 5 maggio per l’inaugurazione della stele, nel quartiere Santa Caterina.

