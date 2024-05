San Francesco di Paola: le celebrazioni a Pizzo Calabro | VIDEO

StrettoWeb

Grande festa in onore del Santo Patrono di Calabria: anche Pizzo ha partecipato con successo alle celebrazioni in onore di San Francesco di Paola, fondatore dell’ordine dei Frati Minimi. Padre Antonio ha spiegato alle telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb l’unione tra la parte sacra e quella popolana ed il significato intrinseco della festa. “I festeggiamenti sono iniziati il 26 aprile con allestimenti e tante processioni per le vie del borgo”.

Un momento toccante sarà la tappa dinanzi al monumento di San Francesco alla Mercenaria. “Qui – spiega Padre Antonio -, si racconta che il santo sia passato prima di dirigersi verso Milazzo”. I festeggiamenti si concluderà al Santuario dove verrà celebrata la Santa Messa in onore del Santo.

Le celebrazioni di San Francesco di Paola a Pizzo Calabro

