Sambatello, grande successo al concorso di pittura estemporanea e video/fotografia

StrettoWeb

Straordinario successo al Concorso di pittura estemporanea e video/fotografia di Sambatello: ben 40 gli studenti partecipanti, provenienti dal Liceo Artistico “Preti/Frangipane” che, accompagnati dai docenti Irene Sitibondo, Tiziana Misiti, Massimiliano Latella ed Enrico Strati, armati di tela, pennelli e macchine fotografiche, hanno dipinto angoli più suggestivi e fotografato gli scorci di Sambatello che guardano lo Stretto di Messina. Una partecipazione entusiasta che ha coinvolto anche i sambatellini.

La manifestazione, organizzata dal Centro Studi Colocrisi, rientra nel progetto dal titolo Giovani talenti nella periferia Nord della Città Metropolitana di Reggio Calabria, cofinanziato dalla Regione Calabria – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che ha come partner l’Accademia di Belle Arti, il Liceo Artistico “Preti/Frangipane”, l’associazione culturale “Tre Quartieri” e il Ce.Re.So. sede locale di Sambatello. Alle ore 9.00 ogni studente si è posizionato in alcuni punti del paese per dipingere e fotografare quanto voleva rappresentare per partecipare al concorso tanto da richiamare l’attenzione di numerosi cittadini, incuriositi dalla loro presenza in ogni angolo del paese.

Le parole dell’Architetto Gangemi

“La manifestazione – ha detto l’Arch. Matteo Gangemi, Responsabile del Progetto – vuole rappresentare non soltanto un significativo elemento di ripresa socio-culturale del territorio, capace di stimolare fermenti di vitale importanza in una comunità ricca di storia e di tradizioni qual è quella sambatellina ma diventare occasione d’incontro e di confronto per trasmettere alle nuove generazioni valori e modelli antichi ma sempre validi”.

L’intervento del Prof. Palmenta

L’intervento del prof. Antonio Palmenta, a nome del Colocrisi, molto soddisfatto per il successo riscosso dall’iniziativa che sicuramente darà “nuova linfa per l’arte e la cultura e contribuirà a incrementare il patrimonio della Pinacoteca di Arte Moderna e Contemporanea del Piccolo Museo del Colocrisi”.

Gli elaborati prodotti resteranno di esclusiva proprietà del Centro Studi Colocrisi per essere destinate alla “Sezione dei giovani artisti” della Pinacoteca d’Arte Moderna e Contemporanea e saranno oggetto di una mostra che sarà allestita nei locali del Museo Sambatellino. Saranno scelti, da una Commissione, i primi classificati dei due settori a cui sarà attribuito un attestato di merito. Agli altri partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. A tutti sarà riconosciuto un credito formativo da parte dell’Istituto di appartenenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.