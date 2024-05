Salone del Libro di Torino: nello stand Calabria il saggio su Tommaso Cornelio

StrettoWeb

Al Lingotto di Torino (nello stand della Regione Calabria – padiglione Oval U138 – V 137), lunedì 13 maggio 2024, alle ore 15.00, verrà presentato in anteprima nazionale il saggio su Tommaso Cornelio: medico, matematico, fisico, filosofo. Protagonista del pensiero moderno e scientifico (Rovito 1614 – Napoli 1684) edito dalla casa editrice Progetto 2000: ne parleranno insieme all’autore l’editore Demetrio Guzzardi e il sindaco di Rovito Giuseppe De Santis.

L’evento, come tutte le altre presentazione nello stand della Regione Calabria, si potranno seguire in diretta sulla pagina facebook del Sistema Bibliotecario Lametino.

Il volume su Tommaso Cornelio

Tommaso Cornelio (Rovito, 1614 - Napoli, 1684) è stato uno dei protagonisti del pensiero moderno e scientifico, allievo di Marco Aurelio Severino (1580 - 1656), lo scienziato di Rovito fu medico, matematico, fisico e filosofo. Fondò a Napoli, con altri intellettuali, l’Accademia degli Investiganti che si riuniva nel palazzo del marchese Andrea Concublet. Scelsero come stemma il cane bracco per aiutare il popolo a «levarlo e spingerlo in direzione della vera cultura». In appendice la raccolta del materiale prodotto nell’Anno Corneliano (2014) celebrato per il quarto centenario della nascita di Tommaso Cornelio.

Chi è Antonio Lavoratore

Antonio Lavoratore è nato a Rovito (Cs) nel 1946; compositore, musicologo e docente di Musica nelle scuole statali. Fondatore e presidente dell’Accademia Musicale della Calabria «Francesco Saverio Salfi» di Cosenza; organizzatore di concerti ed eventi musicali; ha portato in Calabria i più grandi interpreti dei cartelloni internazionali e affermati gruppi e orchestre.

Nel 2018 ha ricevuto il Premio Cassiodoro per la promozione e la ricerca musicale. È autore di articoli e saggi di didattica musicale, su giornali e riviste specializzate. Con l’Editoriale progetto 2000 ha dato alle stampe Alfonso Mazzuca e la canzone italiana degli anni Cinquanta (2017) e una serie di monografie sui principali personaggi di Rovito, il suo paese, a cui dedica da moltissimi anni studi e ricerche in archivi e biblioteche di tutta Italia e non solo: Niccolò Salerno. Educatore e poeta latino dell’Umanesimo calabrese (2021); Marcello Cornelio. Scrittore e poeta latino dell’umanesimo calabrese (2021); Don Tommaso Bombicino. Educatore, prete sociale, apostolo di carità (2022).

