Rosarno, forze dell’ordine e studenti in campo contro il bullismo | VIDEO

Si è svolta a Rosarno la manifestazione “Diamo uno schiaffo al bullismo”. In campo si sono sfidate forze dell’ordine e studenti. “Abbiamo cercato di fare qualcosa di bello per il paese per sensibilizzare il problema serio del bullismo”, le parole di uno degli organizzatori ai microfoni di Graziano Tomarchio per il suo servizio per StrettoWeb.

“Importante è far arrivare il messaggio cui noi siamo sempre in prima linea. Era giusto far capire che noi ci siamo per qualsiasi cosa. Il territorio di Rosarno ha dimostrato per l’ennesima volta che c’è per questa lotta”, dice un altro organizzatore. Tra le testimonianze, anche quelle di alcuni ragazzi di colore, presenti in campo. “Stiamo facendo una partita di pace con tutti i calabresi per far capire che siamo qui con loro. E’ difficile a volte accettare la diversità dell’altro”. In alto il video con il servizio completo.

