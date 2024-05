“Riparata finalmente la strada che collega Mosorrofa a San Salvatore, Cataforio e Cardeto”

StrettoWeb

“Oggi segna un importante giorno per la comunità locale, con la riparazione finalmente completata del vitale tratto di strada che collega Mosorrofa a San Salvatore, Cataforio e Cardeto. Questa iniziativa, tanto attesa, è stata possibile grazie all’impegno incessante della Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore APS, che ha lavorato instancabilmente per portare all’attenzione delle autorità la necessità di intervento su questa arteria fondamentale”. Comincia così la nota della Pro Loco con cui la stessa si dice soddisfatta di quanto accaduto.

“La Pro Loco ha affrontato questa problematica con determinazione, raccogliendo segnalazioni e richieste dalla comunità e trasmettendole alle istituzioni competenti. Fin dal 14 ottobre 2023, attraverso comunicazioni ufficiali e incontri con politici e amministratori locali, l’associazione ha sollecitato azioni concrete per risolvere questa situazione critica. Cruciale è stata la collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Cataforio, guidata dal sensibile Comandante Renzo Romeo, il cui supporto ha dato forza e impulso all’iniziativa”.

“L’intervento, coordinato con il delegato Francesco Barreca del settore manutenzione idrica e fognaria e l’Ing. Gianluca Manieri del settore manutenzione del Comune di Reggio Calabria, è stato un processo che ha richiesto sforzi e pazienza. Tuttavia, nonostante le sfide e i tempi non proprio rapidi, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento all’amministrazione e al Comandante dei Carabinieri di Cataforio per aver compreso l’importanza di questa questione e per aver supportato i nostri sforzi”, si legge ancora.

“Nella speranza che questo sia il primo degli interventi necessari per il ripristino di tutta la rete stradale interessata da problematiche, la Pro Loco Vallata Sant’Agata-San Salvatore rimane sempre disponibile a collaborare con le istituzioni per il bene della comunità e si impegna a continuare a lavorare per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini”, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.