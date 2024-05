Regionali Piemonte, ecco come sarà la scheda elettorale

StrettoWeb

È stato sorteggiato l’ordine con il quale compariranno le liste dei partiti sulla scheda elettorale delle elezioni regionali in Piemonte che si terranno l’8 e 9 giugno in concomitanza con le europee. Sono in totale 5 i candidati presidente con 13 liste totali e la scheda per le regionali sarà quella di colore verde.

Sulla scheda il primo in alto a sinistra Alberto Costanzo con la lista Libertà di Cateno De Luca, poi sotto Francesca Frediani con Piemonte Popolare, poi Sarah Disabato del Movimento 5 Stelle, poi sotto le cinque lista di Alberto Cirio, nella parte destra della scheda compare Gianna Pentenero con le sue cinque liste.

