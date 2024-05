Regionali Piemonte, la lista Libertà di Cateno De Luca candida a presidente Alberto Costanzo

StrettoWeb

“Dopo l’immenso lavoro fatto per chiudere la lista per le Europee, oggi con orgoglio posso dirvi che la lista Libertà sarà presente anche alle elezioni regionali in Piemonte. Lo abbiamo annunciato ufficialmente oggi a Torino, presentando il nostro candidato presidente, l’avvocato Alberto Costanzo. Grazie alle forze politiche che hanno scelto in Piemonte di aderire al progetto Libertà: Sud chiama Nord, Noi popolo Unito, Popolo della Famiglia, Movimento per l’Italexit, Insieme Liberi, Vita, Grande Nord, Partito Pensionati”, è quanto afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.

“Ci siamo già riuniti per pianificare la campagna elettorale. Voglio esser molto chiara: sia alle Europee che alle regionali in Piemonte, la lista Libertà fa sul serio e ci batteremo per i difendere i cittadini dalle imposizioni di Bruxelles e del governo nazionale. Basta promesse, servono fatti. Partiamo dalla sanità: basta tagli! Lo ripeteremo fino alla nausea. La sanità non può esser considerata debito cattivo. Per noi la sanità è vita“, conclude Castelli.

