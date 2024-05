“Reggio, quale futuro”: l’incontro per discutere della visione e costruzione della città

StrettoWeb

Il movimento Nous per Reggio annuncia di aver organizzato un incontro “con la finalità di avviare un confronto costruttivo e progettuale tra le forze attive e sane della società reggina su una visione futura della città”. L’incontro si chiamerà “Reggio, quale futuro?”. Trattasi di “un confronto che vuole articolare progetti e proposte fattibili, da indirizzare all’amministrazione con il fine di ottimizzare il potenziale economico e sociale che la città offre”.

“Una forma diversa di intendere la politica che non può essere solo enumerazione delle problematiche che affliggono la città, ma visione e costruzione di un futuro migliore per la città ed i cittadini, un futuro che migliori le condizioni di vita dei cittadini stessi, ed argini la piaga dell’emigrazione giovanile”, si legge nella nota. L’incontro avrà luogo sabato 18 maggio alle ore 16.00 presso l’auditorium Lucianum via Monsignor De Lorenzo 30 RC.

I relatori

Tra i relatori ci saranno l’Avv. Antonia Condemi, presidente CODACONS Reggio Calabria; Claudio Aloisio presidente Confesercenti; Giuseppe Falduto imprenditore; Nuccio Recupero Giornalista; Enzo Rogolino Segretario Confederale sindacato ORSA, Pietro Marcianó, Giuseppe Modafferi, Francesco Polimeno e Antonio Vacalebre, soci Nous per Reggio e Giuseppe Labate Nous Giovani. Modererà la giornalista Emilia Condarelli.

