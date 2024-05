A Reggio si insegna la legalità attraverso lo sport: giornata finale del progetto con Rugby e Polizia di Stato

StrettoWeb

Questa mattina, al PalaBotteghelle di Reggio Calabria, la giornata conclusiva del progetto “Sport e Legalità”, che ha visto protagonisti il Rugby e la Polizia di Stato. E’ stato un progetto, questo, che ha permesso di sensibilizzare sul tema della legalità, in città, utilizzando lo strumento dello sport. Nel corso della mattinata è stata anche premiata la squadra composta dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Alvaro – Scopelliti”, che hanno raggiunto le finali nazionali di Rugby Tag che si disputeranno in Campania dal 20 al 24 di maggio.

“Questo progetto è stato portato in tutte le scuole del territorio. Noi ora stiamo lavorando su più istituti e oggi si tiene la festa finale, un torneo fra classi parallele”, le parole a StrettoWeb di Aldo Rositano, Delegato Federazione Italiana Rugby. “Sabato prossimo poi ci sarà un altro incontro e giorno 2 giugno, in occasione della giornata internazionale dello sport, ci sarà la festa finale, con la presenza della federazione e della Polizia di Stato. Lo scopo del progetto è far capire ai ragazzi quanto sia importante la legalità non solo a livello sportivo ma anche sociale”, ha aggiunto.

Presente all’evento anche la Dirigente Adriana Labate, che fa anche riferimento all’episodio di cronaca di questi giorni (l’accoltellamento al Liceo “da Vinci”), per cercare di far capire quanto importante sia l’educazione alla legalità. “Sport e Legalità – ha detto – è uno dei tanti progetti che stiamo portando avanti in questi anni. Perché con il Rugby? Perché suscita emozioni, promuove il benessere fisico, la consapevolezza dei propri limiti, promuove il senso di responsabilità e il rispetto delle regole. Il Rugby insegna i giovani a cadere e a rialzarsi. E siccome questi ragazzi non sanno governare le proprie frustrazioni – ne è esempio un episodio di cronaca di questi giorni – questo progetto acquista una valenza particolare”.

Parola anche al Sostituto commissario Polizia di Stato, Michele Carilli: “siamo protagonisti insieme al Rugby di questo progetto e siamo contenti perché fattivamente portiamo il nostro apporto, che è anche quello di dare supporto logistico a queste manifestazioni. La legalità è un principio fondamentale in giovane età, lo scopo del progetto è di far vedere ai ragazzi concretamente cosa è la legalità, cioè il rispetto delle regole e dell’avversario”.

