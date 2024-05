Reggio, Congresso Provinciale CONF.SAL: Bruno Ferraro Segretario Generale

StrettoWeb

Nei mesi passati si è svolto il Congresso Provinciale di Reggio Calabria della CONF.SAL, quarta Confederazione Sindacale Italiana, a cui aderiscono ben 35 federazioni tra il pubblico impiego e il privato a Reggio e Provincia, con oltre 15.000 lavoratori rappresentati e grosse realtà in Sanità con la FIALS, nell’istruzione con lo SNALS, nei Ministeri con l’UNSA, nel privato con la Federazione Agricola, trasporti, comunicazioni e pensionati.

Una organizzazione dotata di strutture parallele come Caf e Patronato.

A svolgere il delicato compito di Segretario Generale è stato chiamato dal Congresso, sapientemente presieduto dalla Dott.ssa Rosalba Fauci Segr. Confederale con l’intervento del Segr. Generale CONF.SAL Lello Margiotta, il reggino Bruno Ferraro, sindacalista dalla quarantennale esperienza nella FIALS in campo nazionale, regionale e territoriale. Il neo eletto Bruno Ferraro, Laureato in scienze Politiche e laureato in Consulenza del Lavoro, con ben 5 Master nell’ambito giuslavoristico ha già ricoperto dal 2000 al 2004 la carica di Segretario Confederale CONF.SAL e dal 2005 al 2023 la carica di Consigliere Generale Confederale.

La difesa del lavoro, la creazione dello stesso, un progetto di sviluppo del territorio Reggino che passi attraverso la difesa dell’ambiente, la lotta all’illegalità, la tutela delle fasce sociali più deboli come invalidi, pensionati disoccupati ed inoccupati sono alla base del programma del Segretario CONF.SAL Bruno Ferraro che chiamerà al confronto e al dialogo i Segretari Generali delle altre Confederazioni Sindacali Reggine, con le Istituzioni del territorio.

