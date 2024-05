Reggio Calabria, è tornato il City Tour: orari, costi e percorsi del bus scoperto in giro per la città | INFO

StrettoWeb

A Reggio Calabria è tornato il City Tour, il bus scoperto di ATAM utile a far conoscere le bellezze del centro città. Da oggi, 3 maggio, riparte il servizio, che avrà tanto slancio grazie anche al “movimento” di nuovi turisti sullo Stretto, per via dei primi voli Ryanair nazionali e internazionali.

La partenza è prevista dal Porto e da Piazza Indipendenza alle ore 8. Le corse sono ogni 50 minuti e l’ultima è alle ore 17. Il costo dei biglietti, che avviene a bordo, direttamente dal personale ATAM, è di 5 euro per adulti e 3 euro per i bambini. Per scoprire l’itinerario affascinante del city tour basta andare sulla mappa digitale, a questo link.

