Reggio Calabria, da sabato aprono i bagni pubblici sul Lungomare: conclusa la “riqualificazione”

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che da sabato 18 maggio saranno riaperti i bagni pubblici situati nel primo tratto del Lungomare Falcomatà. Si sono conclusi da qualche giorno i lavori di rifunzionalizzazione dei servizi igienici pubblici.

Si tratta di lavori finanziati all’interno del più ampio programma di riqualificazione del patrimonio istituzionale in corso di realizzazione con risorse di bilancio dell’Ente. Nello specifico, si è provveduto a effettuare una bonifica e una riqualificazione dell’impianto di smaltimento fognario e la riqualificazione di tutti i servizi igienici. A disposizione degli utenti ci saranno 8 bagni per uomini, 5 per le donne e uno per disabili.

Con lo stesso intervento si sta già provvedendo a effettuare il ripristino dei servizi igienici ubicati all’Arena dello Stretto. Anche in questo caso i bagni pubblici (nello specifico 8 per uomini, 6 per donna e uno per disabili) saranno riqualificati e disponibili tra qualche giorno.

Sarà la società comunale Castore SPL s.r.l. a provvedere all’apertura e alla pulizia degli stessi, che saranno utilizzabili in forma gratuita, secondo il programma che prevede dal 18 maggio al 25 luglio 2024 l’apertura dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00; dal venerdì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 24.00.

Dal 26 luglio al 15 settembre 2024, l’apertura tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 24.00. Infine, dal 16 settembre al 13 ottobre 2024, l’apertura tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

