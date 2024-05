A Reggio Calabria il Progetto Leader, Programma di Formazione d’Eccellenza di Confcommercio

StrettoWeb

Ai nastri partenza il Progetto Leader, Programma di Formazione d’Eccellenza studiato da Confcommercio in collaborazione con Dale Carnegie. Un momento di grande importanza per il mondo imprenditoriale reggino che vedrà la presenza di Sergio Borra, CEO di Dale Carnegie Italia e top business trainer a livello internazionale. Si parte venerdì 17 maggio, presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, con il primo di tre incontri mirati a sviluppare le competenze in leadership strategica, lavoro di squadra e comunicazione efficace. La presenza di un trainer del calibro di Sergio Borra dimostra l’impegno Confcommercio ad offrire una formazione di alto livello, essenziale per gli imprenditori che vogliono rimanere competitivi in un mercato in continuo cambiamento.

Le parole del Presidente Labate

“Occorre, oltre al lavoro in azienda o nel negozio, dedicarsi del tempo per studiare, per conoscere nuovi strumenti, nuove strade e anche per rigenerare energie mentali – afferma Lorenzo Labate, Presidente di Confcommercio – Il percorso che proponiamo è di altissimo livello, strutturato in tre giornate intensive. Normalmente, un imprenditore del nostro territorio deve percorrere migliaia di chilometri per accedere a questo genere di formazione. Oggi, portiamo questa opportunità direttamente a Reggio Calabria, rispondendo così alle esigenze del momento e sostenendo la nostra comunità imprenditoriale in tempi di incertezza. Per questo, sono convinto che un programma di formazione di questa natura rappresenta un’occasione imperdibile per tutti noi imprenditori”.

L’intervento del Direttore Giubilo

Il progetto gode del supporto dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale, con l’obiettivo di costruire un ponte tra il mondo accademico e mondo imprenditoriale. “Indipendentemente dalla grandezza dell’impresa – aggiunge il direttore di Confcommercio Fabio Giubilo – il nostro obiettivo è equipaggiare gli imprenditori con strumenti avanzati per la gestione interna ed il lavoro di squadra. La nostra visione per il futuro di Reggio Calabria è quella di una comunità imprenditoriale viva, continuamente stimolata e disponibile al cambiamento, capace di auto-migliorarsi e di affrontare con sicurezza le sfide del mercato moderno. Solo così, in condizione di costruire nuove opportunità di business o, semplicemente, di cogliere quelle opportunità che prima o poi il mercato offre. L’obiettivo del nostro Progetto Leader è esattamente in linea con i percorsi di conoscenza della lingua inglese e di digitalizzazione delle imprese che in Confcommercio sperimentiamo con successo già da due anni, ed è legato alla volontà di equipaggiare gli imprenditori reggini con strumenti per migliorare le competenze, la gestione interna e il lavoro di squadra”.

