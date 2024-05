Reggio Calabria, presentato il libro “Siciliana” di Teresa Principato: “resti sempre vivo il ricordo di Falcone e Borsellino”

StrettoWeb

Si è svolto, presso il Terrazzo del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la presentazione del libro “Siciliana. Cronache di una vita di donna e magistrato in prima linea” di Teresa Principato. La forza di queste pagine, che compongono il ritratto a figura intera di una protagonista della grande stagione della lotta alla mafia. Sono gli anni di Chinnici e Caponnetto, di Falcone e Borsellino, del pool antimafia e del palazzo dei veleni di Palermo, dei processi a carico di protagonisti della politica. Teresa Principato ha visto e vissuto tutto in prima persona, da protagonista, e ha deciso attraverso questo libro autobiografico per la prima volta di mettere a disposizione dei lettori la sua memoria storica: “resti sempre vivo il ricordo di Falcone e Borsellino”.

Reggio Calabria, le parole di Teresa Principato

Siciliana è il racconto sincero e senza filtri di una donna tenace e rigorosa, che ha combattuto per la giustizia, per onorare il suo lavoro e la memoria di amici e colleghi barbaramente uccisi, per essere semplicemente sé stessa, in un ambiente tutto maschile e machista, capace di cattiverie spietate.

Le parole di Bruna Siviglia

“Un grande onore, un privilegio, avere con noi la Dott.ssa Teresa Principato – afferma la Presidente Nazionale dell’Associazione Biesse Bruna Siviglia – una Donna un Magistrato straordinario, un esempio per tutti noi.

Reggio Calabria: le parole di Bruna Siviglia, Presidente dell'Associazione Biesse

