Reggio Calabria, pericolosa voragine in curva sulla Via Provinciale Oliveto

Pericolosa voragine non riparata da oltre un mese sulla via Provinciale Oliveto sulle colline della periferia sud di Reggio Calabria. La buca è molto pericolosa soprattutto perchè si trova proprio a ridosso di una curva in una strada molto trafficata e questo crea un serio pericolo per i residenti della zona. La carreggiata, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, è completamente ostruita dalla buca e a poca distanza è presente un’altra pericolosa voragine.

