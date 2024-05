Reggio Calabria ospita la prima edizione del Congresso “Intensive Care in Rhegion: Focus on Sepsis”

StrettoWeb

Nei giorni 10 e 11 Maggio la città di Reggio Calabria ospiterà presso Palazzo San Giorgio, sede dell’Amministrazione Comunale, la prima edizione del Congresso “Intensive Care in Rhegion: Focus on Sepsis, organizzato dalla’UOC di Terapia Intensiva e Anestesia del GOM e dalla Terapia Intensiva Post-operatoria.

Sarà un evento interattivo che consentirà ai partecipanti di confrontarsi con prestigiosi docenti ritenuti riferimenti internazionali, su un argomento di stretta attualità, la sepsi.

Saranno infatti presenti Massimo Antonelli, Professore Ordinario di Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Direttore Dipartimento di Scienze dell’Emergenza Anestesiologiche e della Rianimazione presso Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Paolo Navalesi, Professore ordinario Anestesiologia Università degli studi di Padova, Direttore della Scuola di Specializzazione di Anestesia Rianimazione, terapia Intensiva e del Dolore dell’Università degli Studi di Padova. Silvia De Rosa, Ricercatore presso Centro di Scienze Mediche CIS Med Università di Trento, consulente in Anestesia e Terapia Intensiva , Ospedale Regionale Santa Chiara, APSS, Trento, Massimo Girardis, Professore Associato Anestesiologia, facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Modena, Direttore Struttura Complessa di Anestesiologia e Rianimazione Azienda Ospedaliera Universitaria Modena e Bruno Viaggi, Responsabile Unit for healthcare Associated Infections in Critical Care Azienda Ospedaliera – Universitaria Careggi.

A moderare le interessanti sessioni saranno i Docenti di Anestesia e Rianimazione dell’Università di Catanzaro: i professori Andrea Bruni, Eugenio Garofalo e Federico Longhini e dell’Università di Messina; i professori Antonio David e Alberto Noto, coadiuvati da altri esperti sull’argomento provenienti da strutture ospedaliere extra regionali. Animeranno la discussione rappresentanti delle Terapie Intensive calabresi e dell’area dello Stretto insieme ai Provoker: Dott. Massimo Caracciolo, Dott. Marco Tescione e Dott. Sebastiano Macheda, Responsabile Scientifico dell’evento.

All’interno di un progetto più ampio per il futuro, si parlerà in questa edizione di sepsi, una sindrome clinica contraddistinta da una molteplicità di caratteristiche e potenziali evoluzioni che la rendono un problema globale necessitante di continui aggiornamenti e approfondimenti.

L’UOC di Terapia Intensiva e Anestesia del GOM da tempo è coinvolta in progetti nazionali di formazione e di educazione riguardante la Stewardship antimicrobica e l’antimicrobico resistenza in terapia intensiva, che negli ultimi anni è indubbiamente diventata una delle più complesse sfide che un clinico deve affrontare e che il Grande Ospedale Metropolitano ha posto al centro delle sue attività cliniche.

L’uso inappropriato di antibiotici e antimicotici può generare, nel paziente settico e nell’ecologia di reparto, una serie di problemi tra cui l’incremento esponenziale della resistenza agli antibiotici, l’insorgenza di infezioni nosocomiali e l’insuccesso terapeutico. I nuovi farmaci antimicrobici associati alla microbiologia “fast” per pannelli sindromici rappresentano attualmente una potente arma al servizio del clinico. L’obiettivo di questo progetto è quello di discutere a 360 gradi, tra colleghi, le basi e il razionale di tali principi.

La scelta di ospitare l’evento scientifico nel cuore della nostra Città ha l’obiettivo di rendere la stessa, non solo per i due giorni previsti, ma ancora di più in futuro, sede di confronto culturale di livello internazionale e occasione di promozione delle bellezze architettoniche, storiche e paesaggistiche che caratterizzano il territorio.

