Reggio Calabria, i Musei della città si “uniscono in rete” per apertura straordinaria | INFO

Musei aperti, in rete e uniti in un’unica grande iniziativa culturale per la Giornata Internazionale dei Musei e la Notte Europea dei Musei, in programma sabato 18 maggio 2024. Per la prima volta, le istituzioni culturali della Città di Reggio Calabria, impegnate nel campo museale ed espositivo, si uniranno in un’apertura sinergica e straordinaria. Infatti, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Museo Diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino”, il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” della Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Fondazione del Piccolo Museo San Paolo, la Pinacoteca Civica e il Castello Aragonese della Città di Reggio Calabria, il Museo d’arte Alfonso Frangipane si uniscono in rete per offrire una serie di attività ed avvicinare i bambini, i ragazzi e gli adulti all’arte, all’archeologia e al mondo museale attraverso laboratori, giochi e attività creative, oltre che visite guidate gratuite.

Le parole del Direttore Sudano

“Contiamo molto su questo progetto pilota – sottolinea il direttore del MArRC Fabrizio Sudano – perché dà la possibilità a cittadini, visitatori e turisti di tracciare una prima mappa culturale della città. Speriamo che questa collaborazione possa crescere e aprirsi ad altre realtà vive e attive sul territorio per promuovere in modalità sinergica il godimento dell’arte e della bellezza. Il ricco e diversificato programma di attività e laboratori previsto per sabato 18 maggio è la dimostrazione che una strategia diversa è possibile, se si lavora guardando avanti e progettando tutti insieme”.

L’intervento di Claudia Ventura

“Ringraziamo tutti i partner dell’iniziativa, che – aggiunge Claudia Ventura, funzionario responsabile ufficio valorizzazione – in un’ottica di rete e sotto l’egida di ICOM, hanno contribuito a creare un’offerta culturale dedicata ai servizi educativi, rinnovando il ruolo e l’impegno sociale dei musei”.

La conferenza di presentazione

Domani, giovedì 16 maggio alle 10.00 al MArRC la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, con gli interventi di Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sindaco del Comune e della Città metropolitana di Reggio Calabria, Lucia Lojacono direttrice del Museo diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino”, Raffaele Cananzi, presidente della Fondazione Piccolo Museo S. Paolo, Nunzio Tripodi direttore del Museo Frangipane.

Il programma della giornata

Il programma della giornata prevede

MArRC – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Apertura ordinaria 9.00-20.00 (costo del biglietto d’ingresso ordinario)

9.00-10.00 e 10.30-11.30 Laboratorio didattico gratuito Safari per bambini 6-11 anni (prenotazioni obbligatoria su man-rc.didattica@cultura.gov.it)

Apertura straordinaria 20.00 – 23.00 (biglietto 1€)

20.00-21.00, 21.00-22.00 e 22.00-23.00 “La Notte Europea dei Musei” Visite guidate gratuite per adulti e giovani

Pinacoteca Civica

Apertura 9.00-13.00, 15.00-20.00

Percorsi tematici per adulti e giovani

9.30-10.30 La donna nell’arte

11.00-12.00 Il lavoro nobilita l’uomo

16.00-17.00 L’icona: un colore, una simbologia.

18.00-19.00 Volti dell’anima. Espressioni in mostra (info e prenotazioni obbligatoria tramite pinacoteca@comune.reggio-calabria.it o tel. 0965 324822)

Museo diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino”

Apertura 9.00-13.00, 15.00-20.00

Per adulti e giovani

11.30, 16.00, 18.00 “L’arte racconta” Visite guidate gratuite con audioclip voce di artisti, committenti e personaggi

(info e prenotazioni tel: 3387554386)

Castello Aragonese

Apertura 9.00-13.00, 15.00-20.00

Per adulti e giovani – Visite guidate gratuite

(info e prenotazione obbligatoria tramite email castello@comune.reggio-calabria.it)

Palazzo della cultura “Pasquino Crupi”

Apertura 8.30-18.30 Ingresso gratuito

8.30-18.30 Percorso tematico Arte e legalità, con supporto cartaceo

Per bambini, ragazzi e adulti:

Per bambini, ragazzi e adulti: 10.00-12.00, 16.00-18.00 Laboratorio inclusivo “Il cielo tra le mani” in collaborazione con il Planetario Pythagoras

(info 0965 890623)

Fondazione Piccolo Museo S. Paolo

Apertura 9.00-13.00

Per adulti e giovani

9.00, 10.00, 11.00 Visite guidate gratuite

(info tel. 0965892426 o email info@museosanpaolo.it)

MAAF – Museo d’arte ALFONSO FRANGIPANE

Apertura 9.00-13.00, 15.00-19.30

Per bambini e ragazzi

9.00-13.00 Visite guidate gratuite e Laboratorio creativo Per adulti e giovani

15.00-19.30 Visite guidate gratuite e Proiezione interventi di restauro a cura del Laboratorio di restauro del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” – Momenti musicali “L’Arte incontra la musica” (info e prenotazione obbligatoria per laboratorio tel 3939780197).

