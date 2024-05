Reggio Calabria, Milia (FI): “ho chiesto al dirigente Manieri di relazionare sul futuro dei dipendenti Sorical”

StrettoWeb

“Domani, a seguito di una mia richiesta, verrà audito in IX commissione il dirigente Gianluca Manieri per approfondire sui prossimi step del passaggio delle funzioni del settore idrico alla società Sorical”. In una nota il capogruppo di Forza Italia, Federico Milia, comunica di aver formalmente richiesto l’approfondimento, da parte dell’ Amministrazione, in merito alla transizione della gestione del servizio idrico del comune di Reggio Calabria alla Sorical, che subentra alle società in house del Comune Castore Spl Srl ed Hermes Servizi Metropolitani Srl.

“Il trasferimento delle funzioni alla società regionale Sorical comporta anche il passaggio di un gruppo di dipendenti Castore, avvenuto nei giorni scorsi, e alla società Hermes, ancora in fase di trattativa, a Sorical: è importante salvaguardare il futuro dei dipendenti, a tutela del mantenimento della sede di lavoro e dell’armonizzazione dei livelli, che consenta un passaggio equo tra società, a garanzia delle condizioni contrattuali dei lavoratori“, dichiara il capogruppo Milia.

“A tal proposito, tra i punti oggetto di approfondimento in quella seduta, come richiesto al dirigente Manieri, dato il trasferimento di gestione tra diverse società, anche un chiarimento circa le modalità di esecuzione del servizio, perché sia garantito una gestione del servizio idrico efficiente“, conclude il consigliere Milia.

