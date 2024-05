Reggio Calabria: Lions al fianco dei Laureati con il Premio De Caridi | NOMI

StrettoWeb

Il Lions Club Reggio Calabria Host, presieduto per il corrente anno sociale da Wanda Albanese De Leo, per onorarne la personalità lionistica e la figura di cittadino, istituisce annualmente un premio di studio alla memoria di Domenico De Caridi, da conferire ad un giovane laureato, calabrese di nascita o di adozione, che alla data del 30 giugno dell’anno di attribuzione non abbia superato il ventottesimo anno di età; che durante gli studi universitari abbia dimostrato eccellenza di merito; che nell’esame di laurea magistrale abbia riportato una votazione non inferiore a 110 su 110; che nella tesi di laurea o in altri scritti, abbia illustrato e approfondito temi di interessi umanistico, scientifico o artistico preferibilmente riguardanti la Calabria o, più specificatamente, la provincia di Reggio Calabria.

Nel corso della serata sarà ricordata la figura dell’uomo, del giurista e del Lions Domenico De Caridi dal figlio Aldo De Caridi, prossimo presidente del Club.

I candidati selezionati quest’anno sono stati:

L’ing. Antonino Fisani , nato a Melito Porto Salvo (RC) il 10/04/1997, laureato presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria in Ingegneria Civile (LM 23) il 10/10/2023 riportando la votazione di 110 e lode/110 e menzione accademica discutendo la tesi: Analisi idraulica e modellazione numerica mediante il software EPANET della rete acquedottistica di Reggio Calabria: zona centro storico, relatore il prof. Giuseppe Barbaro ordinario di Idraulica (SSD ICAR01) del Dipartimento DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il dott. Edoardo Carbone, nato a Cinquefrondi (RC) il 05/02/1998 laureato presso l'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria in Economia (LM 56) il 6/3/2024 riportando la votazione di 110 e lode/110 discutendo la tesi: Business Analytics e Criptovalute: un'Analisi Empirica con Python, relatore il prof. Massimiliano Ferrara, ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SSD SECS-S/06) del Dipartimento di Giurisprudenza, economia e Scienze Umane.

La Commissione del Premio, presieduta dal Prof. Pino Barbaro, considerata la validità e la congruenza delle tesi con i principi informatori del Premio, all’unanimità, ha attribuito il Premio di studio Domenico De Caridi 2024, all’ing. Antonio Fisani per la tematica affrontata e le interessanti ed innovative soluzioni proposte nella tesi per l’attenuazione delle perdite idriche nel centro storico della città di Reggio Calabria, attualmente pari al 43 %, mentre ha ritenuto degna di menzione la tesi del dott. Edoardo Carbone per avere valutato l’efficacia delle criptovalute ed un possibile utilizzo nel mercato reale

