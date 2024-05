Reggio Calabria, l’attore Federico Perrotta protagonista della commedia “Stanlio e Ollio”

StrettoWeb

Grande attesa per la commedia comica “Stanlio e Ollio” – amici fino all’ultima risata di Sabrina Pellegrino e Claudio Insegno in scena sabato sera al teatro “Francesco Cilea“. Sul palco, insieme all’autrice del testo Pellegrino e al regista Insegno, ci saranno anche Federico Perrotta, Valentina Olla, Franco Mannella, Giacomo Rasetti, Federica De Riggi.

L’evento inserito nella prestigiosa rassegna teatrale dell’Officina dell’Arte chiude la stagione del direttore artistico Peppe Piromalli che, insieme all’attore Perrotta, “invita i reggini e non solo, a non perdere il divertentissimo show dove non mancheranno risate, torte in faccia, esilaranti sketch, in programma domani sera alle ore 20,45“.

L'attore Perrotta invita i reggini a teatro: "Non fate gli stupidi dovete venire per forza"

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.