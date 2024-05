Reggio Calabria, grande festa per la 36ª edizione di Bicincittà | FOTO

StrettoWeb

Grande festa a Reggio Calabria per la 36ª edizione della manifestazione nazionale U.I.S.P. “Bicincittà”. Il tradizionale evento quest’anno si è svolto oggi, domenica 12 maggio. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, è stata organizzata dal Circolo Tennis Crucitti in collaborazione con la U.I.S.P. Provinciale di Reggio Calabria.

Demetrio Crucitti, presidente del Circolo Tennis Crucitti, ha affermato: “cerchiamo di portare avanti questo bellissimo progetto per poter stare insieme alle famiglie attraversando le vie della città attraverso un momento socializzante, di aggregazione. Lanciamo un messaggio a tutti cioè quello del coinvolgimento e dello stare insieme anche attraverso una pedalata e per una città sempre più pulita e sempre più a misura d’uomo anche per poter educare i piccoli a questi nuovi messaggi. Lasciare un pò di più la macchina che ogni volta anche per spostarci per pochi metri usiamo e non essere sempre dipendenti imparando invece ad utilizzare la bici. Come partecipanti siamo tra i 200 e i 250 che hanno pedalato per la città“.

Il percorso

Partenza da Piazza Indipendenza.

Ore 9:00 ( ritrovo iscritti Piazzale Stazione Lido – Lungomare Falcomatà

Ore 10:00 ( Partenza Ufficiale Lungomare Falcomatà ), si proseguirà poi lungo questo tracciato:

Lungomare Falcomatà ( verso Stazione C.le)

Via Missori

Largo Ponte Nuovo Calopinace

Via Galvani

Via Mercalli

Via Stadio a Valle

Piazza della Pace

Via Stadio a Monte

Piazzale Stadio Nord trav I

Via Messina

Largo Botteghelle (sosta)

Viale Calabria dir. Nord

Via Argine dx Calopinace

Via S. Francesco da Paola

Via T. Campanella

Largo Morisani

Via del Torrione

Via D. Romeo

Via De Nava

Piazzale Libertà

Via Italia

Via Ex. Strada Statale 18

Sottopasso FFSS

Strada Centrale Parco Pentimele

P.le Palasport Pentimele (sosta con ristoro)

Strada Centrale Parco Pentimele (dir. Sud)

Sottopasso FFSS

Via Ex Strada Statale 18 (dir. Sud)

Via S. Caterina

Ponte della Libertà

Via V. Veneto

Arrivo verso le 13,00 nuovamente c/o il Lungomare Falcomatà Piazzale Stazione Lido lato Sud.

