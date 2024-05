Reggio Calabria, enorme perdita d’acqua in centro

StrettoWeb

Una enorme perdita idrica è presente in pieno centro storico a Reggio Calabria e precisamente in via Cattolica dei Greci cioè nella salita di piazza Italia. Nella centralissima via sgorga dal marciapiede questa perdita d’acqua che scende verso giù creando un fiumiciattolo che potrebbe magari diventare un’attrazione turistica per i turisti che verranno in città in estate.

Reggio Calabria, le immagini della grossa perdita idrica in centro

