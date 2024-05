Reggio Calabria, dietrofront di Falcomatà sui parcheggi a pagamento a 2 euro l’ora: “ho chiesto ad Atam di sospendere l’aumento”

StrettoWeb

“Abbiamo chiesto ad Atam di sospendere temporaneamente la rimodulazione delle tariffe orarie per i parcheggi sul Lungomare Falcomatà. Come ho avuto modo di annunciare nei giorni scorsi, è in corso una proficua interlocuzione con le associazioni di categoria su questo riordino e su altri aspetti legati all’organizzazione della ricettività turistica durante il periodo estivo. Riteniamo importante completarla, prima che la misura entri effettivamente in vigore”. E’ quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che annuncia, in una nota, “la temporanea sospensione delle nuove tariffe per la sosta a pagamento previste da domani giovedì2 maggio”.

“Questo perchè – aggiunge Falcomatà – consideriamo fondamentale la condivisione del percorso che abbiamo intrapreso, nell’ottica di un nuovo modo di intendere la mobilità e la ricettività estiva, in tutta l’area del centro cittadino. Un obiettivo da realizzare attraverso una serie di novità che puntano a rendere meno caotico, più vivibile, più a misura di famiglia, più sostenibile dal punto di vista del traffico veicolare e del rispetto ambientale, non solo il Lungomare Falcomatà ma anche le altre aree di pregio piu frequentate durante il periodo estivo. È un percorso che vogliamo condividere, amministrazione, mondo delle imprese, associazioni e cittadini“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.