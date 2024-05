Reggio Calabria, Decaro sul Ponte: “bisognerà farlo, senza togliere risorse alle regioni in difficoltà”

StrettoWeb

Il capolista del Sud del Partito Democratico alle elezioni europee, Antonio Decaro, ha tenuto un incontro al CineTeatro Odeon di Reggio Calabria. Ad accoglierlo il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme ad altri primi cittadini ed amministratori del territorio metropolitano e calabrese, dirigenti dei Dem e rappresentanti di associazioni, forze sindacali e associazioni di categoria.

Decaro sul Ponte

“Se arriverà un giorno in cui si potranno realizzare le opere pubbliche importanti, credo che bisognerà farlo, però senza togliere le risorse alle regioni in difficoltà e hanno bisogno di risorse per infrastrutture che ancora mancano”, è quanto afferma Antonio Decaro sul Ponte sullo Stretto.

“No all’autonomia differenziata”

Antonio Decaro è categorico sull’autonomia differenziata: “rischia di spaccare il paese e riducendo le risorse, che già sono poche, a seguito del fatto che non abbiamo mai superato la spesa storica e della fiscalità regionale, che rischia davvero di abbandonare il Mezzogiorno ad un destino di perenne difficoltà”.

Chi è Decaro

Antonio Decaro è sindaco di Bari, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dirigente nazionale del Partito Democratico. E’ candidato capolista del Pd alle elezioni europee nella Circoscrizione Sud. Negli ultimi anni in più occasioni ha visitato la città di Reggio Calabria per incontri ufficiali. Da tempo è protagonista, insieme ad altri sindaci italiani, della battaglia contro la legge sull’autonomia differenziata, che costituirebbe un colpo mortale all’economia delle regioni del Sud Italia. Circa un mese fa, la polemica tra Decaro ed il ministro Piantedosi, a causa della nomina di una commissione di accesso al comune di Bari per presunte infiltrazioni mafiose.

