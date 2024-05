Reggio Calabria, il Comune cerca 6 esperti: requisiti, come e dove inviare domanda | INFO

StrettoWeb

“Il Comune di Reggio Calabria indice un Avviso pubblico per titoli e colloquio per la selezione di 6 esperti in possesso di alta specializzazione, elevata professionalità e comprovata esperienza, per vari profili professionali così come previsti dalle seguenti normative e relativi elenchi”. E’ quanto si legge sul sito ufficiale del Comune stesso.

6 le figure ricercate, di esperti con determinate caratteristiche, di cui:

“n. 2 Unità in relazione alla “Circolare Coesione Sud” Circolare-Bis Registro Ufficiale.U.0021071 del 07.10.2022 Indicazioni per l’applicazione dell’art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e relativo elenco, Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – CUP E99J21007460005 (profilo Middle);

n. 4 Unità in relazione al Progetto "Professionisti al Sud" – Ricognizione fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021 n.233 e relativo elenco, Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – CUP E11C22001300005 (profilo Senior)".

Presentazione della domanda

“La domanda di partecipazione dovrà pervenire a questa Amministrazione inderogabilmente entro e non oltre il 15° giorno (29 maggio 2024) dalla pubblicazione sulla piattaforma “inPA”. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, una mail all’indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it”.

