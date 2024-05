Reggio Calabria, domani al Cedir la simulazione di una seduta del Parlamento Europeo riservata agli studenti

StrettoWeb

Promuovere e favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica, incoraggiandoli a prendere coscienza del proprio ruolo di cittadini europei. È questo l’obiettivo dell’evento che si terrà domani, 9 maggio 2024, dalle ore 9:30 alle ore 13 alla Sala Versace del Ce.Dir., in occasione della Giornata dell’Europa e promosso dal Comune di Reggio Calabria, dallo Europe Direct di Reggio Calabria e dalla Scuola di Politiche. Lo Europe Direct aderisce al progetto “Back to School” proposto dalla Scuola di Politiche, con il supporto dell’Ufficio Italia del Parlamento Europeo.

L’iniziativa si propone di coinvolgere attivamente gli studenti delle scuole superiori del territorio nell’apprendimento delle dinamiche e dei processi decisionali dell’Unione Europea in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo dell’8 e 9 giugno.

Il progetto, su base regionale e con la collaborazione dello Europe Direct di Gioiosa Jonica, è stato diviso in due fasi e ha visto una prima giornata formativa, finalizzata a preparare gli studenti ad una seconda fase, una simulazione di una seduta del Parlamento Europeo dal tema: “L’importanza della partecipazione giovanile nell’Unione Europea e le sfide per il futuro dell’Europa”.

È proprio tale simulazione che si svolgerà domani nella Sala Versace del Cedir, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza diretta e coinvolgente della democrazia europea. La finalità degli organizzatori è di sensibilizzare al voto attraverso: la proiezione del cortometraggio dal titolo Usa il tuo voto – realizzato dal Parlamento europeo – che raccoglie le testimonianze sulla democrazia di alcuni cittadini anziani provenienti da diversi Paesi membri, per tramandarle alle nuove generazioni e rendere chiaro come questo diritto non possa essere dato per scontato; la simulazione di una seduta del Parlamento europeo coordinata dagli Alumni della Scuola di Politiche.

La simulazione del Parlamento Europeo rappresenta un’opportunità unica per oltre 500 studenti della città di immergersi nell’esperienza delle politiche europee, interpretando il ruolo di eurodeputati e partecipando attivamente alla discussione di temi di interesse comune. Ulteriori gruppi di studenti interverranno nel ruolo di: Commissione europea, Banca centrale europea, Forum europeo della gioventù, Organizzazione internazionale del lavoro, Consiglio dell’Unione europea, Comitato delle regioni e giornalisti.

L’evento coinvolgerà circa 480 studenti delle scuole superiori di Reggio Calabria, con la partecipazione a distanza di altri 200 ragazzi provenienti dalle scuole di Cosenza e Gioiosa, supportati dallo Europe Direct di Gioiosa e dai ragazzi della Scuola di Politiche.

L’iniziativa gode del sostegno della Regione Calabria e dell’Ufficio Scolastico Regionale e ha ricevuto l’adesione di altre città: Napoli, Roma e Milano attraverso i loro Europe Direct. La narrazione sui social dell’evento sarà amplificata attraverso gli hashtag #EuropeDay e #Usailtuovoto, curata dai giovani partecipanti sotto la guida esperta di Elania Zito, EU Content Creator.

