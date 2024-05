Reggio Calabria, ecco il campus estivo di Basket rivolto a ragazzi e ragazze: luogo, date e prezzi

StrettoWeb

“Benvenuto All Star Stingers Camp”. Così la società di Basket Stingers di Reggio Calabria annuncia l’organizzazione di un campus, “rivolto a tutti i ragazzi/atleti e ragazze/atlete che vogliono incontrare ed approfondire i vari aspetti legati alla figura del cestista. Il lavoro tecnico individuale e collettivo, le collaborazioni di squadra, il rapporto con il gruppo, la preparazione atletica, la preparazione mentale e la capacità di concentrazione, i principi di una corretta alimentazione, l’importanza del riposo”.

“Sarà un viaggio dal 3 al 7 luglio presso l’hotel Villaggio Alitalia, un bel quattro stelle a Brancaleone per trascorrere queste giornate sportive con il coach Giovanni Benedetto, autentico maestro del basket italiano, e con l’assistenza di Enza Gaeta, che anche a Reggio ha dimostrato il suo valore”.

Obiettivi

Il campus Stingers è concepito per essere dedicato allo studio della pallacanestro e della vita da atleta, indirizzando, nel corso della giornata, l’attenzione dei ragazzi su tutti gli aspetti che la caratterizzano. “Il nostro scopo – si legge nella nota – è quello di organizzare un campo estivo internazionale dove i ragazzi possano apprendere al meglio lo spirito e le tecniche del basket circondati dai migliori professionisti del settore. Lavoriamo duramente per creare una esperienza unica e vogliamo incoraggiare gli atleti verso una vita di eccellenza fisica, mentale e relazionale. Uno dei principi fondamentali. Attraverso la decisione consapevole, attraverso il lavoro e la determinazione si possono raggiungere, nello sport e nella vita, grandi risultati. Il talento non è tutto, più del talento può fare la volontà e le qualità morali. Determinazione, rispetto per sé stessi e per gli altri, lealtà verso i propri principi e verso gli altri: sul campo e fuori dal campo”.

Prezzi e info

Il prezzo è di 380 euro per quattro giorni. Si effettuano sconti famiglia e fratelli. Nella quota sono inclusi:

Pensione completa 4 stelle;

Copertura assicurativa;

Attestato di partecipazione;

KIT sportivo;

Attività tecnica e sportiva;

Attività sulla sabbia.

