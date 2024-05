Reggio Calabria, 6 alunni del Carducci – Da Feltre ammessi alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici

StrettoWeb

Eccellenti successi per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria, alla semifinale dei Giochi Matematici che si è svolta a Reggio Calabria presso il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta”. Gli alunni che hanno superato la prova di semifinale per la categoria C1, sfideranno i migliori d’Italia alla finale Nazionale dei Campionati Internazionali che si terrà il 25 maggio 2024 presso l’Università Bocconi di Milano.

Gli studenti dell’istituto reggino ammessi alla finale sono: Domenico Altomonte della classe 2^F (5° classificato); Demetrio Moschella della 1^F (7° classificato), Vincenzo Di Stefano (classe 2^E), 33° classificato e Francesco Maria Varco (Classe 2^C), 34° classificato.

Ottimi risultati anche per gli alunni Davide Cristofalo e Giorgia Politi della classe 5^B della Scuola Primaria Carducci. I due ragazzi parteciperanno alla finale dei giochi matematici che si terranno presso l’Università “Bocconi” di Milano il 25 maggio prossimo.

In occasione della finale nazionale dei Giochi Matematici sarà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale Internazionale che si svolgerà a Parigi, presso L’École Polytechnique di Palaiseau, il 25 e 26 agosto 2024.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Sonia Barberi, orgogliosa dei ragazzi, per gli ottimi risultati raggiunti, si è complimentata con loro per le capacità dimostrate e l’impegno profuso, e con i docenti (prof.ssa Maria Luisa Votano per la Scuola Secondaria di primo grado e Carmela Latella per la Scuola Primaria) che hanno coordinato l’attività che consentirà la partecipazione di ben sei alunni dell’istituto alla finale nazionale dei Giochi Matematici.

