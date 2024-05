Reggina, Ripepi: “Falcomatà vuole comprare il marchio coi soldi nostri. E lo darà alla Fenice. Bandecchi mi ha detto che…”

StrettoWeb

Le dichiarazioni del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà sulla Reggina continuano ad alimentare il dibattito in città. Dopo quelle sul “non vivacchiare” rivolte alla Fenice, e dopo quelle su Lillo Foti, negli ultimi giorni tiene banco la vicenda marchio, con il primo cittadino che si è detto voglioso di acquistarlo a nome del Comune. Sempre in merito al marchio e a tutti gli altri beni, di cui ieri è stato pubblicato il bando, è intervenuto però anche Stefano Bandecchi, che ha fatto sapere di volerlo comprare e regalare al Comune.

Di questo ha parlato Massimo Ripepi in una diretta social di oggi. “Dopo gli schiaffi del bando e della sponsorizzazione, c’è una terza storia – ha detto il Consigliere Comunale – Bandecchi, per amore della città, dice di voler comprare il marchio e regalarlo alla città. E che fa Falcomatà? Dice che vuole comprare il simbolo con i soldi del Comune, cioè con i soldi miei, nostri e vostri. In trance agonistica da campagna elettorale, il Sindaco spara la supercazzola del secolo, perché ormai non sa che fare. Prima parla di Foti illudendo i tifosi che diventerà il Presidente onorario di questa fantomatica società di imprenditori non si sa di dove, e poi dice questa cosa del Comune”.

“Tecnicamente – continua Ripepi – dovrebbe partecipare all’asta il Comune, ha detto Falcomatà che si è informato con i suoi uffici. Ma come si fa a presentare una busta chiusa con un’offerta del Comune quando le determine e le delibere comunali sono pubbliche, se l’ente mette i soldi? Falcomatà ha chiesto agli uffici, gli hanno detto che si può comprare il marchio con i soldi miei e vostri – non con i suoi – e poi magari lo regalerà alla Fenice, perché lo regalerà alla Fenice“, è convinto il Consigliere.

“Hanno paura di Bandecchi, così mettono in mezzo Foti e le targhe alla Fenice”

Così Ripepi torna a parlare di Bandecchi. “Tanti tifosi mi hanno chiesto se manterrà la parola. Ebbene sì. Stamattina ho parlato con lui verso le 10.30, mi ha detto di dire alla città che è disponibile a fare questo regalo. Parteciperà all’asta e quando avrà il marchio lo regalerà al Comune di Reggio Calabria. Non so se gli daranno un altro schiaffo, ma hanno il terrore ideologico di chi fa le cose, di chi fa imprese e crea ricchezza; hanno il terrore di Bandecchi e questo dall’inizio, da prima ancora che io lo conoscessi. Hanno paura che possa fare quanto ha fatto a Terni, dopo i 100 milioni spesi alla Ternana, lasciata senza un euro di debito. Così Falcomatà mette Foti in mezzo e, il giorno dopo che io sono stato al Sant’Agata per la diretta, va lì e regala la targa alla Fenice, la stessa a cui ha detto che non può vivacchiare“.

