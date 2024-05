Reggina, l’apertura di Lillo Foti: “ho parlato col Sindaco, ci sono delle situazioni…”

StrettoWeb

Lillo Foti è tornato a parlare. L’indimenticato ex Presidente della Reggina, in queste settimane al centro di voci su possibili coinvolgimenti, ha svelato cosa è accaduto in un’intervista a seried24. “Ho avuto un colloquio col Sindaco, estremamente positivo. Ci sono delle situazioni che possono portare un ritorno e dei benefici a quella che è la Reggina, quindi qualcosa di cuore. Io ho detto chiaramente che nel mio piccolo un contributo lavorativo spero di poterlo dare”.

Queste le sue parole, a qualche settimana da quelle dello stesso Sindaco Falcomatà, che aveva aperto a questa ipotesi. “Non posso più dare quello che ho dato per 30 anni, dove la mia presenza al Sant’Agata era costante. La Reggina non dico che mi appartiene, ma è qualcosa che ha fatto parte di un momento straordinario della mia vita. Non volterò mai le spalle e la guarderò sempre con quel sentimento e l’affetto che tutti noi reggini dobbiamo alla nostra squadra del cuore”.

