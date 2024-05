Reggina, Italo Cucci: “Lillo Foti magistrale. Poi han tirato fuori Moggi, ma io so le battaglie…” | VIDEO

StrettoWeb

Presenza fissa del Premio Granillo, quest’oggi arrivato alla sua 6ª edizione, è Italo Cucci, storia del giornalismo sportivo italiano che ha conosciuto Oreste Granillo. A margine della kermesse odierna, la redazione di StrettoWeb lo ha intercettato: “Reggio per me è stato un percorso obbligato, soprattutto nel periodo in cui dirigevo il Corriere dello Sport. Era una base continua di attività e presenza. Questo premio nasce anche da una mia testimonianza. Tanti parlano di Granillo, pochi lo hanno conosciuto veramente. Non era un pacifico totale. Ci metteva uno spirito garibaldino, quello dei calabresi”.

Poi un passaggio su un altro grande ex Presidente, che Cucci ha conosciuto e di cui si è tornato a parlare molto in questi giorni: Lillo Foti. Così si esprime il giornalista: “Lillo Foti è quello col quale ho vissuto più intensamente le stagioni reggine. Si parlava di lui non come il grande imprenditore di chissà cosa, ma ti portavano a vedere il negozio di abbigliamento suo. Uno che ha retto la Reggina in maniera magistrale, per lungo tempo. Poi han tirato fuori Moggi, ma io so le battaglie che ha dovuto sostenere Foti e Moggi ci è entrato solo come tanti altri che sono entrati nella storia della Reggina. Lillo ha fatto un grandissimo lavoro e l’ho sempre rispettato”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.