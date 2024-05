Premio Granillo, i NOMI di chi ha ricevuto il riconoscimento. Poi la battuta: “siamo milanisti…”

StrettoWeb

Una sala gremita e tanti applausi, questa mattina, per il Premio Granillo. La 6ª edizione della kermesse, ormai diventata una tradizione, quest’anno ha visto la presenza di un campione come Gigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale. Dopo le varie risposte su Reggio Calabria, Reggina, Italia e non solo – da parte dell’ex portiere – è stato il momento dei Premi.

Il primo ad essere premiato è stato Nino Mallamaci, attuale Presidente della Polisportiva Futura di Calcio a 5, che tanti risultati importanti ha raggiunto negli ultimi anni. Dopo di lui Beppe Ursino, storico dirigente del Crotone. I due, nel ringraziare e salutare tutti, hanno scherzato davanti a Buffon, ammettendo di essere milanisti, tra le risate dei presenti. A mediare, Maurizio Condipodero, Presidente regionale, che nel premiare ha precisato: “io a differenza loro non sono milanista, ma juventino”. Da qui la battuta di Buffon: “due a uno…”.

Il terzo premiato è una figura storica della Reggina, il Dottore Favasuli, medico degli amaranto. Il premio gli è stato consegnato da Enzo Romeo. “Ti mando i saluti di Agricola, gli devi firmare la maglia”, ha detto Favasuli a Buffon. E poi svela: “ho rifiutato la Juve per rimanere alla Reggina, sono in debito”. Quarto premiato Pino Capua, direttamente dal Presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti. Poi il premiato d’eccezione, l’ospite d’eccezione: Gigi Buffon appunto, premiato dalla figlia di Granillo e dai partner dell’evento. A corredo dell’articolo tutte le foto.

