Buffon: “a Reggio Calabria venivamo a giocare volentieri. Le trasferte in casa della Reggina…” | VIDEO

Oggi è stato il grande giorno di Gigi Buffon a Reggio Calabria. L’ex portiere ha ricevuto il Premio Granillo, arrivato alla sua 6ª edizione. Dopo il suo lungo intervento nel corso della cerimonia, prima di ricevere il riconoscimento, l’attuale capo delegazione della Nazionale si è concesso ai microfoni della stampa. “Sono felice di essere qui in questa occasione per riabbracciare la gente di Reggio Calabria, perché ogni volta sono stato accolto con grande affetto nonostante ognuno tifasse per la propria squadra. La trasferta in casa della Reggina era una di quelle che ti lasciavano sempre qualcosa, come entusiasmo, percezione, energie, percezioni che c’erano nell’aria e nello stadio. Siamo sempre venuti a giocare molto volentieri”, ha detto.

StrettoWeb gli ha chiesto che effetto fa vedere adesso la (fu) Reggina in Serie D, quando solo un anno fa lottava per la Serie A: “è straniante come cosa, perché la Reggina almeno negli ultimi 20-25 anni è stata una parte importante del movimento calcistico. Vederla incappare sovente, perché non è la prima volta, in queste situazioni, dispiace. E’ una città e una terra che ha bisogno di bellissimi esempi, come Oreste Granillo. Nessuno strumento più dello sport e del calcio possa condizionare la città”.

