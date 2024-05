La Reggina è campione d’Italia di Torball: secondo Scudetto consecutivo!

StrettoWeb

Dopo i successi della passata stagione, con la conquista dello Scudetto e della Supercoppa, nuovo trionfo della Reggina in Serie A al termine di un campionato di Torball avvincente ed emozionante. Alla vigilia delle ultime 2 giornate, che si sono disputate a Roma e Reggio Calabria, erano ben 6 le squadre in corsa per lo scudetto, ma alla fine lo scatto dei calabresi e qualche passo falso delle rivali si sono rivelati decisivi.

La Reggina porta a casa il suo secondo scudetto di fila precedendo nella classifica finale l’Augusta e il Gsd Non e Ipovedenti Alto Adige 1. Retrocedono in Serie B Fucà, Polisportiva Olympia e Omero Bergamo B. Capocannoniere della Serie A Marco Di Mauro (Augusta) con 61 gol, vice Antonino Rosace (59 reti), al terzo posto Emanuele Nicoló (52), entrambi della Reggina. Il Presidente Sandro Di Girolamo e il Consiglio Federale si congratulano con i vincitori e fanno i complimenti a tutte le squadre che hanno dato vita a un torneo bellissimo.

La classifica finale

ASD REGGINA UIC: Punti: 55; ; Partite giocate: 22; Goals fatti: 134; Goals subiti: 60; Differenza: 74 ASD AUGUSTA NO.VE.: Punti: 46; ; Partite giocate: 22; Goals fatti: 109; Goals subiti: 45; Differenza: 64 GSD NON E IPOVEDENTI A.ADIGE 1: Punti: 42; ; Partite giocate: 22; Goals fatti: 88; Goals subiti: 44; Differenza: 44 GSD NON E IPOVEDENTI A.ADIGE 2: Punti: 41; ; Partite giocate: 22; Goals fatti: 71; Goals subiti: 57; Differenza: 14 ASD POL. UICI TORINO: Punti: 41; ; Partite giocate: 22; Goals fatti: 90; Goals subiti: 58; Differenza: 32 ASD TERAMO NV: Punti: 39; ; Partite giocate: 22; Goals fatti: 83; Goals subiti: 60; Differenza: 23 ASD OMERO BERGAMO A: Punti: 39; ; Partite giocate: 22; Goals fatti: 75; Goals subiti: 59; Differenza: 16 ASD CIOCIARIA NON VEDENTI: Punti: 23; ; Partite giocate: 22; Goals fatti: 63; Goals subiti: 103; Differenza: -40 ASDC SETTECOLLI: Punti: 23; ; Partite giocate: 22; Goals fatti: 47; Goals subiti: 90; Differenza: -43 GSD UIC FUCÁ: Punti: 18; ; Partite giocate: 22; Goals fatti: 55; Goals subiti: 87; Differenza: -32 ASD POL. OLYMPIA: Punti: 9; ; Partite giocate: 22; Goals fatti: 58; Goals subiti: 126; Differenza: -68 ASD OMERO BERGAMO B: Punti: 4; ; Partite giocate: 22; Goals fatti: 43; Goals subiti: 127; Differenza: -84

Classifica Marcatori

Di Mauro Marco (ASD AUGUSTA NO.VE.) Goals segnati: 61

Rosace Antonino (ASD REGGINA UIC) Goals segnati: 59

Nicoló Emanuele (ASD REGGINA UIC) Goals segnati: 52

Gatscher Franz (GSD NON E IPOVEDENTI A.ADIGE 1) Goals segnati: 44

Di Pasquale Antonio (ASD TERAMO NV) Goals segnati: 40

Gennaro Florio (ASD OMERO BERGAMO A) Goals segnati: 35

Mair Christian (GSD NON E IPOVEDENTI A.ADIGE 2) Goals segnati: 32

Sinigaglia Sergio (ASD POL. UICI TORINO) Goals segnati: 30

Zungri Mario (ASD CIOCIARIA NON VEDENTI) Goals segnati: 27

Toigo Gianluigi (ASD AUGUSTA NO.VE.) Goals segnati: 26

