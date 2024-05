RDS Summer Festival torna a Messina con concerti live gratuiti. Tutti i DETTAGLI

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile e l’assessore agli Spettacoli e ai Grandi Eventi cittadini Massino Finocchiaro, oggi, hanno annunciato la nuova edizione 2024 di RDS Summer Festival, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a palazzo Zanca, a Messina, contemporaneamente con quella da remoto dall’Auditorium Multimediale della sede milanese dell’emittente radiofonica e televisiva, con la partecipazione del General Manager Massimiliano Montefusco e la conduzione affidata a Petra Loreggian.

“RDS Summer Festival torna in città. Un esperimento quello dello scorso anno ben riuscito e che riproponiamo per questa estate, grazie al supporto operativo dell’assessore Finocchiaro – ha detto il sindaco Basile – con qualche novità che riguarda la location dell’evento. Sarà piazza Duomo e Alessandra Amoroso aprirà la kermesse il 12 luglio prossimo. L’aspetto importante – ha evidenziato Basile – aldilà di quello puramente musicale è la volontà di questa Amministrazione di proseguire la collaborazione con RDS, anche in qualità di partner per altre iniziative in programma finalizzate ad innalzare la visibilità di Messina in tutto il mondo”.

L’assessore Finocchiaro ha proseguito spiegando le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione alla scelta di piazza Duomo teatro dell’evento “nulla togliendo – ha detto Finocchiaro – allo scenario suggestivo di Capo Peloro, la nuova location offre, per l’ampio spazio, più possibilità di partecipazione un aspetto fondamentale poiché il nostro obiettivo è offrire musica ma privilegiare i valori dell’amicizia, dell’aggregazione e inclusione sociale”. L’Assessore ha poi illustrato alcune caratteristiche del format che riproporrà anche quest’anno la formula del village con stand di attrazione e divertimento “un evento, dunque, in grado di fungere da attrattore non soltanto della nostra comunità locale ma anche di turismo e di forte impatto sul tessuto economico della città. Sarà un’estate esplosiva – ha assicurato Finocchiaro – nel segno dello slogan A Messina più rimani più la ami”. Oltre Messina, il 12 e 13 luglio prossimi, RDS illuminerà l’estate nelle località di Senigallia, Pescara, Barletta, Palmi e Rimini.

