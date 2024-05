Rabbia e disgusto a Catania: spazzatura e topi in pieno centro

StrettoWeb

A lanciare l’allarme è il vicepresidente del Primo Municipio di Catania Giuseppe Arcidiacono. “Segnalo da tempo – ha detto Arcidiacono – lo stato di degrado e abbandono in cui versano sia Corso Sicilia che Piazza della Repubblica. Occorre trovare soluzioni immediate per contrastare il degrado che nel tempo si sta espandendo a macchia d’olio sul nostro territorio”. “In particolare – continua l’esponente autonomista – la zona in questione presenta pessime condizioni igieniche sanitarie causate dalla presenza massiccia di cumuli di spazzatura e materiale vario di risulta. Servono urgenti interventi di bonifica e derattizzazione per scongiurare una possibile invasione di topi”.

“Ritengo opportuno e doveroso – conclude Giuseppe Arcidiacono – nei confronti della nostra comunità attivarsi e prevedere misure che consentano un percorso di riqualifica per fare in modo che Corso Sicilia e Piazza della Repubblica possano nuovamente essere il salotto della nostra città”.

