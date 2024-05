Progetto “Youth Lead the Way from Zero to Hero: Sustainable Development for Climate Change”: domani incontro a Messina

StrettoWeb

Domani, giovedì 16 maggio, alle ore 12.30, nella stanza del Sindaco, a palazzo Zanca, il primo cittadino Federico Basile, insieme all’assessore alle Politiche giovanili Liana Cannata e al direttore generale Salvo Puccio, riceverà nel corso di un incontro istituzionale gli ospiti internazionali del progetto “Youth Lead the Way from Zero to Hero: Sustainable Development for Climate Change”.

La visita rientra nella due giorni (oggi e domani) in cui la città di Messina accoglie il secondo meeting del progetto “Youth Lead the Way from Zero to Hero: Sustainable Development for Climate Change”, finanziato dal programma europeo CERV, che vede la partecipazione di associazioni dalla Romania, Slovacchia, Slovenia, Estonia e Bulgaria, oltre ai Comuni di Relleu (Spagna), Messina e Kekava (Lettonia).

Il meeting vedrà oggi, nel corso della prima giornata, gli interventi di rappresentanti della Stazione meteorologica di Messina, dell’Università di Messina, dell’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) e dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente). Successivamente saranno organizzati dei tour guidati in alcuni dei luoghi di maggiore interesse della Città, che consentiranno agli ospiti internazionali di conoscere meglio la città di Messina e il suo territorio.

L’obiettivo principale del progetto “Youth” è quello di generare un coinvolgimento diretto e attivo soprattutto nei giovani sul tema della transizione ecologica con specifico riferimento al problema del cambiamento climatico. Le attività legate al progetto proseguiranno sino alla conclusione del 2025 e quello che si svolge a Messina è il secondo appuntamento, dopo l’incontro inaugurale tenutosi a Relleu, in Spagna, lo scorso marzo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.