Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi sabato 4 maggio

Sabato 4 Maggio a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteorologiche stabili e piuttosto fresche. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con cieli parzialmente nuvolosi durante la giornata.

Nel dettaglio, al mattino si avranno poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 20%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16°C, con una leggera percezione di freddo a causa del vento che soffierà a 23,1km/h proveniente da Nord Ovest. Nel corso della mattinata, la situazione rimarrà pressoché invariata, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 31,2km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 48% con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +17°C, con venti che soffieranno a 26km/h sempre provenienti da Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà abbastanza elevata, intorno al 65%.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con una copertura nuvolosa intorno al 31% e temperature che si attesteranno sui +14°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest, con una velocità intorno ai 18,9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 4 Maggio a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi e temperature fresche. È consigliabile vestirsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche e prestare attenzione ai venti che potrebbero risultare fastidiosi. Resta comunque da tenere sotto controllo le previsioni del tempo per i prossimi giorni, per eventuali cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 4 Maggio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 poche nuvole +15.7° perc. +15.2° Assenti 22.2 NO max 39.9 Maestrale 72 % 1015 hPa 7 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° prob. 7 % 25.6 NO max 40 Maestrale 66 % 1017 hPa 10 poche nuvole +17.9° perc. +17.3° prob. 3 % 31.2 NO max 39.3 Maestrale 59 % 1017 hPa 13 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° prob. 2 % 28.5 NO max 36.6 Maestrale 62 % 1017 hPa 16 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° prob. 1 % 24.3 NNO max 34.2 Maestrale 67 % 1017 hPa 19 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° Assenti 17.6 NNO max 27.8 Maestrale 81 % 1018 hPa 22 nubi sparse +14.3° perc. +13.9° Assenti 18.1 NNO max 26.5 Maestrale 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 19:54

