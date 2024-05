Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani giovedì 16 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 16 Maggio a Palermo prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto e nubi sparse. La copertura nuvolosa sarà abbastanza elevata durante l’intera giornata, con picchi al 100% nelle ore pomeridiane e serali. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +26°C nelle ore centrali della giornata. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo un comfort termico adeguato.

Durante la mattina e il pomeriggio, il vento soffierà con intensità variabile dai 10 ai 20 km/h, provenendo prevalentemente da ovest e nord-ovest. Le raffiche di vento saranno leggere, garantendo una giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

In serata, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +19°C. Il vento continuerà a soffiare con lieve intensità, mantenendo inalterate le condizioni meteo.

In base alla situazione attesa per Giovedì 16 Maggio, possiamo prevedere una giornata stabile dal punto di vista meteorologico, senza fenomeni atmosferici significativi in arrivo. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteo nelle prossime ore e nei giorni successivi, per essere sempre preparati a fronteggiare eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 16 Maggio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 6 ESE max 7.6 Scirocco 74 % 1007 hPa 5 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 2.2 OSO max 5.7 Libeccio 71 % 1005 hPa 8 cielo coperto +24.7° perc. +24.7° Assenti 10.5 O max 14.1 Ponente 57 % 1005 hPa 11 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 16.3 ONO max 22.3 Maestrale 60 % 1006 hPa 14 cielo coperto +23.4° perc. +23.6° Assenti 12.3 NO max 14.7 Maestrale 73 % 1007 hPa 17 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° Assenti 7.5 ONO max 9.8 Maestrale 76 % 1008 hPa 20 cielo coperto +19.2° perc. +19.4° Assenti 3 SO max 6.4 Libeccio 84 % 1010 hPa 23 cielo coperto +19° perc. +19.1° Assenti 6.2 OSO max 6.8 Libeccio 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:13

