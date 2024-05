Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per la prossima settimana

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina indicano una settimana con condizioni variabili. Si prevedono cieli coperti con possibili precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno stabili, con venti di diversa intensità provenienti da varie direzioni. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle condizioni meteorologiche in evoluzione.

Lunedì 13 Maggio

Nella notte a Messina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +16°C, con una leggera percezione di freddo a +15,6°C. Il vento soffierà a 4,1km/h provenendo dal Sud Est, con raffiche leggere fino a 6,6km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si attesterà a 1018hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà al 99% con un cielo coperto. Le temperature saliranno fino a +20,7°C, con una percezione di freddo di +20,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6,2km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità diminuirà al 52% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature massime saranno di +22,2°C, con una percezione di freddo di +21,8°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 12,7km/h provenendo dal Sud – Sud Est. L’umidità salirà al 57% mentre la pressione atmosferica diminuirà a 1014hPa.

In serata, il cielo si presenterà coperto al 100% con temperature intorno ai +17,8°C e una percezione di freddo di +17,6°C. Il vento soffierà a 12,9km/h provenendo dal Sud – Sud Est, con raffiche vivaci fino a 21,4km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Martedì 14 Maggio

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto al 97% con temperature stabili intorno ai +17°C e una percezione di freddo di +16,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 13,4km/h proveniente dal Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà coperto al 100% con temperature intorno ai +17,1°C e una percezione di freddo di +16,9°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 13,1km/h provenendo sempre dal Sud – Sud Est. L’umidità rimarrà stabile al 79% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Durante la mattinata, il cielo continuerà ad essere coperto al 100% con temperature intorno ai +21°C e una percezione di freddo di +20,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 9,9km/h proveniente dal Sud. L’umidità salirà al 65% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto al 100% con temperature intorno ai +20,5°C e una percezione di freddo di +20,5°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 19,2km/h provenendo sempre dal Sud. L’umidità salirà al 73% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

In serata, il cielo continuerà ad essere coperto al 100% con temperature intorno ai +18,6°C e una percezione di freddo di +18,8°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 23,5km/h proveniente dal Sud – Sud Est. L’umidità rimarrà alta al 87% e la pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Mercoledì 15 Maggio

Durante la notte, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura al 19%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,3°C, con una percezione di freddo a +17,4°C. Il vento soffierà a 13,9km/h provenendo dal Sud – Sud Est, con raffiche vivaci fino a 22,1km/h. L’umidità sarà dell’88% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si presenterà coperto al 92% con temperature intorno ai +17,2°C e una percezione di freddo di +17,2°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 13,4km/h proveniente sempre dal Sud – Sud Est. L’umidità rimarrà alta all’88% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Durante la mattinata, il cielo si schiarirà leggermente con nubi sparse al 56%. Le temperature saliranno fino a +16,9°C, con una percezione di freddo di +17°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 13,9km/h proveniente sempre dal Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà all’89% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura al 40%. Le temperature massime saranno di +16,9°C, con una percezione di freddo di +17°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 14,4km/h provenendo sempre dal Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà all’88% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

In serata, il cielo si presenterà coperto al 33% con temperature intorno ai +17°C e una percezione di freddo di +17°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 15km/h proveniente dal Sud – Sud Est. L’umidità rimarrà alta all’87% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Giovedì 16 Maggio

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +19,5°C e una percezione di freddo di +19,5°C. Il vento sarà teso, con una velocità di 19,5km/h proveniente dal Sud Est, con raffiche fino a 29km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica si attesterà a 1008hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà coperto al 100% con temperature intorno ai +18,8°C e una percezione di freddo di +18,9°C. Il vento sarà fresco, con una velocità di 21,9km/h proveniente dal Sud. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Durante la mattinata, il cielo continuerà ad essere coperto al 100% con temperature intorno ai +19,6°C e una percezione di freddo di +19,6°C. Il vento sarà fresco, con una velocità di 23,7km/h proveniente sempre dal Sud. L’umidità si manterrà all’77% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1007hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto al 100% con temperature intorno ai +19,7°C e una percezione di freddo di +19,7°C. Il vento sarà teso, con una velocità di 22km/h proveniente sempre dal Sud. L’umidità si manterrà al 75% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1007hPa.

In serata, il cielo continuerà ad essere coperto al 100% con temperature intorno ai +20°C e una percezione di freddo di +19,9°C. Il vento sarà teso, con una velocità di 22,9km/h proveniente dal Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina, si prevedono condizioni variabili con cieli coperti e possibili precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con venti di intensità variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

