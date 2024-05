Previsioni Meteo Messina: il bollettino per il weekend

StrettoWeb

Nel fine settimana a Messina, si prevedono condizioni meteorologiche variabili con cieli coperti, nubi sparse e brevi episodi di pioggia leggera. Le temperature oscilleranno tra i +18°C e i +26°C, con venti moderati provenienti da diverse direzioni. L’umidità sarà costantemente elevata intorno al 70-80%. Si consiglia di essere preparati per eventuali cambiamenti improvvisi del tempo.

Venerdì 17 Maggio

Nel corso della notte a Messina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,4°C, con una percezione di +18,7°C. Il vento soffierà a 6,7km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 11,6km/h. L’umidità sarà del 91% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +21,5°C e percepite come +21,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 5,3km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta al 70%.

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche miglioreranno, con nubi sparse che copriranno il cielo per il 75%. Le temperature si manterranno gradevoli, intorno ai +24,2°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto alla mattina. L’umidità sarà al 57%.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +21,9°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 3km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità salirà al 75%.

Sabato 18 Maggio

Durante la notte a Messina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,1°C. Il vento soffierà a 3,2km/h provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 4,5km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nella mattinata, il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +26,2°C e percepite come +26,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6,1km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà al 52%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C. Il vento sarà presente con una intensità di 5,3km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità salirà al 55%.

In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse coprendo il 78% del cielo. Le temperature saranno intorno ai +20,2°C. Il vento soffierà a 6,6km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 8,8km/h. L’umidità sarà del 83%.

Domenica 19 Maggio

Nel corso della notte a Messina, il cielo si presenterà con nubi sparse coprendo l’80% del cielo. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,2°C. Il vento soffierà a 8,7km/h provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 12,5km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo avrà poche nuvole coprendo il 22% del cielo. Le temperature saranno intorno ai +19,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6,9km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà al 77%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse coprendo il 61% del cielo. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 77%.

In serata, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saranno intorno ai +20,9°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 12,3km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 76%.

In conclusione, il fine settimana a Messina si preannuncia con condizioni meteorologiche variabili, passando da cieli coperti a nubi sparse e brevi episodi di pioggia leggera. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori compresi tra i +18°C e i +26°C. Il vento sarà presente ma non eccessivamente forte, con raffiche occasionali. L’umidità sarà abbastanza elevata, con valori che si attesteranno intorno al 70-80%. Sia Sabato che Domenica si consiglia di prestare attenzione agli improvvisi cambiamenti del tempo e di essere preparati per ogni evenienza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.