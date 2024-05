Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani venerdì 17 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 17 Maggio a Messina prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto al mattino, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18-19°C durante la notte e le prime ore del mattino, con una leggera brezza proveniente prevalentemente da nord-nord ovest.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, passando da cielo coperto a nubi sparse, con una percentuale di nuvole che si attesterà intorno al 70-50%. Le temperature saliranno fino a superare i +22°C, mantenendo comunque un clima piacevole e primaverile. La brezza leggera proveniente da nord accompagnerà le prime ore del pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente (0-10%), consentendo ai raggi del sole di riscaldare l’atmosfera fino a +23-24°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord, mantenendo un clima gradevole e ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

In serata, la situazione meteorologica a Messina vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno una percentuale intorno al 45-70%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19-20°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da nord-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina indicano una giornata all’insegna della variabilità delle condizioni atmosferiche, con un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori primaverili, ideali per svolgere attività all’aperto. Resta comunque consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo consultando le fonti ufficiali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 17 Maggio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 7.8 NNO max 12 Maestrale 85 % 1011 hPa 5 cielo coperto +19° perc. +19° Assenti 5.1 NNO max 7.1 Maestrale 79 % 1013 hPa 8 cielo coperto +21.9° perc. +21.6° Assenti 7.6 NNO max 9 Maestrale 58 % 1013 hPa 11 nubi sparse +23.8° perc. +23.5° Assenti 9.2 NNE max 10.3 Grecale 50 % 1013 hPa 14 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° Assenti 7.4 N max 10.7 Tramontana 50 % 1013 hPa 17 poche nuvole +21.7° perc. +21.6° Assenti 5 NNE max 6.6 Grecale 64 % 1013 hPa 20 poche nuvole +19.2° perc. +19° Assenti 3.3 N max 4 Tramontana 70 % 1014 hPa 23 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 3.2 NNE max 6.2 Grecale 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:05

