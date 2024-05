Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani venerdì 17 maggio

StrettoWeb

Venerdì 17 Maggio a Catania si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 100%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +20,6°C e i +27,4°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un comfort termico adeguato.

Durante la mattina, il vento soffierà a velocità leggera, con intensità che si aggirerà intorno ai 5-7 km/h, provenendo prevalentemente da direzioni meridionali come Sud Est e Sud. Nel pomeriggio, la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a toccare i 16,2 km/h con direzione prevalente da Sud Est. Le raffiche di vento saranno presenti, ma non raggiungeranno valori significativi.

Le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata, mantenendo il cielo coperto senza fenomeni atmosferici rilevanti. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 70% durante le prime ore del giorno, per poi diminuire gradualmente fino al 52% nel primo pomeriggio. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012-1013hPa.

In base alle previsioni meteo, possiamo concludere che Venerdì 17 Maggio a Catania sarà caratterizzato da cielo coperto, temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili nel corso della giornata, senza variazioni significative. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo simili, con cielo nuvoloso e temperature che si attesteranno su valori nella norma per il periodo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 17 Maggio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 3.4 NO max 4.3 Maestrale 72 % 1010 hPa 5 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 6.1 SSE max 8.2 Scirocco 73 % 1012 hPa 8 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° Assenti 0.3 E max 4.8 Levante 64 % 1012 hPa 11 nubi sparse +27.1° perc. +27.7° Assenti 8 ESE max 9.1 Scirocco 53 % 1012 hPa 14 cielo coperto +25.6° perc. +25.7° Assenti 12.5 ESE max 16.5 Scirocco 56 % 1012 hPa 17 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 6.4 ESE max 8 Scirocco 60 % 1013 hPa 20 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 4.3 ONO max 6.3 Maestrale 63 % 1014 hPa 23 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 4.5 O max 6 Ponente 56 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:06

