Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani sabato 18 maggio

StrettoWeb

Sabato 18 Maggio a Caltanissetta si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. La mattina inizierà con piogge leggere, che si protrarranno fino alle prime ore del pomeriggio, per poi lasciare spazio a un cielo coperto nel tardo pomeriggio e serata.

Durante la mattina, le precipitazioni saranno presenti con una copertura nuvolosa del 99-100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21-23°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 7 e i 14 km/h, portando brezze leggere e portando con sé una leggera pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +23-25°C. Il vento proveniente da Sud Ovest sarà più sostenuto, con velocità tra i 10 e i 18,5 km/h. Le precipitazioni diminuiranno di intensità, mantenendosi comunque presenti.

La sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa al 99-100%, con temperature in calo intorno ai +16-21°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà con intensità tra i 9 e i 16 km/h, portando un clima fresco e umido.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Caltanissetta, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a giornate con alternanza di pioggia e nuvole. Consultare le previsioni del tempo prima di pianificare attività all’aperto potrebbe essere utile per organizzare al meglio la propria giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 18 Maggio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.3° perc. +17.5° prob. 25 % 5.4 NE max 5.4 Grecale 51 % 1013 hPa 5 cielo coperto +20° perc. +19.5° prob. 29 % 4.2 SE max 4.7 Scirocco 57 % 1013 hPa 8 pioggia leggera +23.3° perc. +23° 0.35 mm 5.9 SSO max 14 Libeccio 52 % 1014 hPa 11 cielo coperto +24.9° perc. +24.6° prob. 34 % 11.4 SO max 16.7 Libeccio 46 % 1014 hPa 14 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° prob. 18 % 6.2 ENE max 8.8 Grecale 57 % 1013 hPa 17 cielo coperto +25.2° perc. +24.9° prob. 5 % 6.8 E max 9.1 Levante 44 % 1012 hPa 20 cielo coperto +19.2° perc. +18.8° Assenti 9.6 ENE max 9.4 Grecale 64 % 1013 hPa 23 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 11.6 ENE max 16.1 Grecale 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.